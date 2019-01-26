Göztepe-Galatasaray maçından notlar





İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe'ye konuk olan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, cezasını tamamlamasıyla 10 maç aradan sonra takımın başında sahaya çıktı.

Süper Lig'in 11. haftasındaki olaylı Fenerbahçe derbisinden sonra Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 10 maç men cezası verdiği Fatih Terim, Göztepe maçıyla tekrar takımının başına döndü.

Tecrübeli teknik adam ligde 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 karşılaşmada görev yapamamıştı.





- İlk 11'de zorunlu değişiklik





Terim, ligde 6-0 kazandıkları MKE Ankaragücü maçının ilk 11'inde zorunlu bir değişiklik yaptı. Sarı-kırmızılı ekipte sarı kart cezalısı Younes Belhanda'nın yerine Selçuk İnan, takımıyla sahaya çıktı.

Galatasaray'ın Çekya ekibi Sparta Prag'dan kiraladığı eski futbolcusu Semih Kaya da yedek kulübesinde yer aldı.

Takım otobüsüyle stada gelen Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak stada girerken bir taraftar "Forvet nerede" şeklinde tezahürat yaptı.







- Göztepe'de 3 değişiklik





Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş, ligdeki Evkur Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'inden 3 farklı isme şans verdi.

İzmir ekibinde sarı kart cezalısı Alpaslan Öztürk, sakatlığı bulunduğu bildirilen Berkan Emir ve Yasin Öztekin'in yerine Lamine Gassama, devre arasında kadroya dahil edilen Lumor Agbenyenu ile Serdar Gürler forma giydi.

Geçen hafta sonradan oyuna dahil olan Serdar Gürler ile hafta içinde Portekiz'in Sporting takımından kiralanan Lumor ilk defa ilk 11'de şans buldu.

Göztepeli futbolcular sahaya Türkiye İhracatçılar Meclisinin "Türkiye İhracatla Yükselecek" yazılı pankartıyla çıktı.

Göztepe taraftarları müsabakadan önce tribünde "Sarıyla kırmızılı bir sana yakışıyor" yazılı pankart açtı.



