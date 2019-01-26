0553 313 94 23

Göztepe-Galatasaray maçından notlar

- Cezasını tamamlayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 10 maç aradan sonra takımının başında sahaya çıktı- Terim, ligde son oynadıkları MKE Ankaragücü maçının ilk 11'inde 1 zorunlu değişiklik yaptı- Göztepe'de ligdeki Evkur Yeni Malatyaspor maçına göre ilk 11'de 3 farklı isim şans buldu

26 Ocak 2019 Cumartesi 19:12
Göztepe-Galatasaray maçından notlar


İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe'ye konuk olan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, cezasını tamamlamasıyla 10 maç aradan sonra takımın başında sahaya çıktı.

Süper Lig'in 11. haftasındaki olaylı Fenerbahçe derbisinden sonra Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 10 maç men cezası verdiği Fatih Terim, Göztepe maçıyla tekrar takımının başına döndü.

Tecrübeli teknik adam ligde 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 karşılaşmada görev yapamamıştı.


- İlk 11'de zorunlu değişiklik


Terim, ligde 6-0 kazandıkları MKE Ankaragücü maçının ilk 11'inde zorunlu bir değişiklik yaptı. Sarı-kırmızılı ekipte sarı kart cezalısı Younes Belhanda'nın yerine Selçuk İnan, takımıyla sahaya çıktı.

Galatasaray'ın Çekya ekibi Sparta Prag'dan kiraladığı eski futbolcusu Semih Kaya da yedek kulübesinde yer aldı.

Takım otobüsüyle stada gelen Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak stada girerken bir taraftar "Forvet nerede" şeklinde tezahürat yaptı.


- Göztepe'de 3 değişiklik


Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş, ligdeki Evkur Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'inden 3 farklı isme şans verdi.

İzmir ekibinde sarı kart cezalısı Alpaslan Öztürk, sakatlığı bulunduğu bildirilen Berkan Emir ve Yasin Öztekin'in yerine Lamine Gassama, devre arasında kadroya dahil edilen Lumor Agbenyenu ile Serdar Gürler forma giydi.

Geçen hafta sonradan oyuna dahil olan Serdar Gürler ile hafta içinde Portekiz'in Sporting takımından kiralanan Lumor ilk defa ilk 11'de şans buldu.

Göztepeli futbolcular sahaya Türkiye İhracatçılar Meclisinin "Türkiye İhracatla Yükselecek" yazılı pankartıyla çıktı.

Göztepe taraftarları müsabakadan önce tribünde "Sarıyla kırmızılı bir sana yakışıyor" yazılı pankart açtı.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 19:12
  1. Futbol
  2. Galatasaray
  3. Göztepe
  4. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Emeklilerin yapacakları ek işler neler? Emeklikte bu işleri yapabilirsiniz
    1. Emeklilerin yapacakları ek işler..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te
    3. Hentbol: Toplu sonuç
    4. Suudi kadın aktivistten ABD'li..
    5. Maçın ardından
    6. GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'taki cinayet
    7. SSK SGK borcu yoktur yazısı nasıl ve..
    8. AB’den Maduro'ya seçim uyarısı
    9. Kırıkkale'de trafik kazaları: 8 yaralı
    10. Yılmaz Vural'dan 5-1'lik yenilgi..
    11. Motoru alev alan otomobil, başka araca..
    12. Göztepe-Galatasaray maçından notlar
    13. 6 yaşındaki çocuk, babasının katilini..
    14. Almanya'da camiye saldırı
    15. Kahreden haber! Alevler içerisinde..
    16. Erdoğan'dan Türk üssüne saldırıyla..
    17. Halfeti’de 2 otomobil çarpıştı: 11..
    18. BORON nedir? BORON marka yerli..
    19. Hortumda kaybolan Buse'nin okulundan..
    20. Kiev'de sahte polis, bir Türk'ü..
    Rusya'dan flaş Venezuela çıkışı: Hazırız!
    Rusya'dan flaş Venezuela çıkışı: Hazırız!
    Darbeciden şaka gibi açıklama! "Maduro'yu bir şartla affederim..."
    Darbeciden şaka gibi açıklama! "Maduro'yu bir şartla affederim..."
    O ülkede halka sokağa inin çağrısı
    O ülkede halka sokağa inin çağrısı
    Her şeyi itiraf etti! Yeni mezun kadın avukatları partiye davet edip...
    Her şeyi itiraf etti! Yeni mezun kadın avukatları partiye davet edip...
    Canlı yayında dünyaya duyurdu... Maduro'dan Trump'a olay cevap
    Canlı yayında dünyaya duyurdu... Maduro'dan Trump'a olay cevap

    Günün Karikatürü

    26 Ocak 2019
    Melih Gökçek'ten bomba açıklama: Söyleyeceklerimin ardından 3-5 puan kaybedecek
    Melih Gökçek'ten bomba açıklama: Söyleyeceklerimin ardından 3-5 puan kaybedecek
    Yüzde yüz yerli ve milli! Bor madeninden üretildi
    Yüzde yüz yerli ve milli! Bor madeninden üretildi