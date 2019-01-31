Göztepe, Fenerbahçe'ye konuk olacak - Bu sezon deplasmanda sadece 2 galibiyeti bulunan sarı-kırmızılı ekip, 20. haftanın açılış maçında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak



İZMİR (AA) - Göztepe, Spor Toto Süper Lig'de 20. haftanın açılış karşılaşmasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak. Ligin ikinci devresinin ilk iki maçında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 3-2, geçen hafta da İzmir'de Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Göztepe, 20. haftaya 22 puanla 12. sırada girdi. Bu sezon şimdiye kadar deplasmandaki 10 karşılaşmada 2 galibiyet ve 8 yenilgi alan sarı-kırmızılı ekip, dış saha maçlarında en başarısız ekipler içinde yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip ligin ilk devresinde İzmir'de 1-0 mağlup ettiği Fenerbahçe ile saat 20.30'da Ülker Stadı'nda karşılaşacak. Göztepe'de sarı kart cezalısı Andre Poko'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Nabil Ghilas, Lamine Gassama, Axel Ngando, Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin yarınki müsabakada forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte Celso Borges ile Tayfur Bingöl yarın sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

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