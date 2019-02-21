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Göztepe, E-Spor dünyasında

Futbol kulüpleri peşi sıra E-Spor’a girmeye devam ederken, Göztepe de geleneğe uydu.

21 Şubat 2019 Perşembe 13:02
Göztepe, E-Spor dünyasında

Futbol kulüpleri peşi sıra E-Spor’a girmeye devam ederken, Göztepe de geleneğe uydu.


Göztepe Spor Kulübü, 22-24 Şubat 2019 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri’nin Atlanta şehrinde düzenlenecek olan Eleague FIFA 19 FUT Champions Cup Şubat turnuvasında temsil edilecek. Dünyadaki en popüler futbol simülasyon oyunu olan EA Sports FIFA 19 oyununun en büyük organizasyonu olan FUT Champions Cup’ın Şubat ayı turnuvasında Göztepe Spor Kulübü espor takımı Göztepe Gaming’in oyuncusu Mert ‘iMertAL’ Altıntop sarı-kırmızı renkleri ve Türkiye’den katılım hakkı kazanan tek oyuncu olarak ülkemizi temsil edecek.



Dev takımlar turnuvada


Turnuvanın Orta Doğu-Kuzey Afrika ön elemelerinden başarıyla çıkan Göztepe Gaming oyuncusu Mert Altıntop, dünyadaki en iyi 64 FIFA 19 oyuncusu ile dünyanın en iyisi olmak için yarışacak. Turnuvada Göztepe Spor Kulübü’nün haricinde Manchester City, Paris Saint Germain, AS Roma, Ajax, Sporting Lisbon, PSV, Schalke 04, Bayer Leverkusen, RedBull Leipzig, Basel ve daha birçok dev kulübün FIFA E-Spor oyuncuları yer alacak. PS4 ve Xbox oyun konsollarında dünyadaki en başarılı 32’şer oyuncunun katılacağı turnuvada Mert Altıntop, Göztepe formasıyla PS4 dalında şampiyonluk için mücadele edecek.


Atlanta şehrindeki Eleague Arena’da gerçekleşecek turnuvanın yayını, 22-24 Şubat tarihleri arasında üç gün boyunca beIN Sports Haber ve oyun sahibi firma EA Sports’un Youtube kanalı EA Sports FIFA kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Turnuvayı daha önceki versiyonlarında olduğu gibi dünyanın her yerinden milyonlarca tekil izleyicinin canlı olarak takip etmesi bekleniyor.



Geçen hafta kuruldu


Göztepe Spor Kulübü E-Spor Takımı, 16 Şubat 2019 tarihinde Göztepe Gaming adıyla faaliyete başladı. Göztepe Gaming, E-Spor sektörüne futbol simülasyon oyunu FIFA 19 ile giriş yaptı. Takım kadrosu Şubat ve Mart 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan 3 büyük uluslararası şampiyonaya katılmaya hak kazanmış olan ve Türkiye’de sezonun en başarılı FIFA 19 oyuncusu konumundaki Mert ‘iMertAL’ Altıntop ve FIFA 18 Balkan Kupası 3.’sü aynı zamanda güncel Türkiye sıralamasında 3. sırada bulunan Serhan ‘SYHD-3’ Yeniaras ikilisinden oluşuyor.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 13:02
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