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Göztepe çıkış peşinde

Süper Lig'de son 3 maçında puan alamayan sarı-kırmızılı takım, yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak

07 Aralık 2018 Cuma 10:40
Göztepe çıkış peşinde

Süper Lig'de son 3 haftada sahadan puansız ayrılan Göztepe, 15. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacak.

Ligde en son Çaykur Rizespor'u 2-0 yendikten sonra Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2-1, Medipol Başakşehir'e 2-0 ve son olarak Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe, 15. haftaya 18 puan ve averajla 11. sırada girdi. Sarı-kırmızılı ekip bu sezon deplasmanda çıktığı 7 maçta ise 1 galibiyet ve 6 yenilgi aldı.

Demir Grup Sivasspor ile Göztepe arasında Yeni 4 Eylül Stadı'nda yarın saat 13.30'da başlayacak 15. hafta mücadelesinde hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Hakan Çinemre, Adama Traore, Deniz Kadah, Axel Ngando ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıklarının bulunduğu sarı-kırmızılı ekipte kart cezalısı Wallace Reis forma giyemeyecek. Göztepe'de Alpaslan Öztürk, Celso Borges ve Tayfur Bingöl de ceza sınırında bulunuyor.

Göztepe, geçen sezon Demir Grup Sivasspor'la deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 3-2, İzmir'dekini ise 1-0 kazanmıştı.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 10:40
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  3. Erzurum
  4. Bingöl
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  6. Demir Grup Sivasspor
  7. Futbol
  8. Göztepe
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