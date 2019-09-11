Göztepe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

İZMİR (AA) - Süper Lig'de 15 Eylül Pazar günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışan sarı-kırmızılı ekip, daha sonra hücum ve savunma varyasyonları üzerinde durdu. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları devam eden Wallace Reis ve Hakan Çinemre'nin yanı sıra milli takımlarda bulunan Beto, Bubacarr Sanneh, Ege Özkayımoğlu ve Yusuf Talum idmanda yer almadı.

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