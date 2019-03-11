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Göztepe, Beşiktaş'a hazırlanıyor

Süper Lig'de 16 Mart Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

11 Mart 2019 Pazartesi 14:48
Göztepe, Beşiktaş'a hazırlanıyor

 Süper Lig'de 16 Mart Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Ligde dün sahasında Kasımpaşa ile golsüz berabere kalan sarı-kırmızılılar, Beşiktaş maçı için ilk çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmanda dünkü müsabakada uzun süre forma giyen futbolcular, yenilenme çalışması yaptı.

Diğer sporcular ise ısınmanın ardından pas ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.

Göztepe'de sakatlıkları bulunan Hakan Çinemre, Adama Traore ve Kerem Atakan Kesgin antrenmanda yer almadı.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 14:48
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