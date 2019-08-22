Göztepe, Beşiktaş deplasmanında
Süper Lig'e mağlubiyetle başlayan sarı-kırmızılı ekip, 2. haftanın açılış maçında yarın Beşiktaş'a konuk olacak22 Ağustos 2019 Perşembe 09:30
İZMİR (AA) - Süper Lig'e puansız başlayan Göztepe, ikinci haftanın açılış maçında yarın Beşiktaş'a konuk olacak.
Ligin ilk haftasında konuk ettiği Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe, yarın kendisi gibi ilk haftayı mağlubiyetle kapatan Beşiktaş'a konuk olacak. Vodafone Park'ta yarın saat 20.30'da başlayacak Beşiktaş-Göztepe maçında hakem Ali Palabıyık görev yapacak.
Sarı-kırmızılı ekipte Beşiktaş maçı öncesinde Cameron Jerome'un sakatlığı bulunuyor.
Antalyaspor karşısında 1 maçlık cezasını tamamlayan teknik direktör Tamer Tuna yarınki müsabakada takımının başında sahaya çıkabilecek.
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