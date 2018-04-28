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Göztepe Başkanı Demba Ba hakkında konuştu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, dün 5-0 kazandıkları Kardemir Karabükspor maçında tepki gösterilen Senegalli futbolcuları Demba Ba ile ilgili olarak, "Demba Ba'nın Göztepe ruhunu taşımayacağına inansaydım dün de sahada olmazdı." dedi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 13:30
Göztepe Başkanı Demba Ba hakkında konuştu

Mehmet Sepil, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kardemir Karabükspor maçındaki gibi farklı bir skoru uzun zamandır alamadıklarını ancak bu maçtan sonra bir sürü güzel şey konuşma ihtimallerinin olmasına rağmen Demba Ba'yı konuşmanın üzücü olduğunu söyledi.

Birkaç hafta önce Demba Ba'nın eski takımı Beşiktaş'a karşı oynadıkları maçtan önce Senegalli futbolcunun transferiyle ilgili bir takım görüşlerin ortaya çıktığını hatırlatan Sepil, şunları kaydetti:

"Amaç Demba Ba'yı ve Göztepe'yi etkilemekti. Şu anda gelişen olaylara baktığımızda bizim ayarımızı bozmak isteyenlerin başarılı olduğunu görüyoruz. Yarın da bu olacak. Ancak biz Göztepe olarak bir bütünüz, bu bütün de bizi başarıya taşıyor. Futbolda herkes birbirinin ayarını bozmaya çalışıyor. Dolayısıyla bizim bu oyuna alet olmamamız gerekiyor."

Sepil, Demba Ba'nın 5-1 yenildikleri Beşiktaş maçından sonra siyah-beyazlı taraftarların sevgi gösterilerine karşılık vermemesi gerektiğini belirterek "Bu speküle edildi, o günlerden bugünlere gelindi. Demba Ba'nın sakatlığı nedeniyle oynamaması nedeniyle dedikodu makinesi çalıştırıldı. Biz olumsuzluklardan beslenen bir Göztepe yaratmayacağız. Futbolda olumsuzluklardan beslenen taraf var, Göztepe'de de var. Biz taraftar olarak, tribün olarak, camia olarak, başkan olarak bu tür olaylara karşı çok dikkatli olmak zorundayız." diye konuştu.

 

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 13:30
  1. Karabük
  2. Demba Ba
  3. Göztepe
  4. Mehmet Sepil

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