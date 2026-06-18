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Spor Göztepe, Andre Henrique transferinde mutlu sona yakın
Spor

Göztepe, Andre Henrique transferinde mutlu sona yakın

Yeniakit Publisher
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Göztepe, Andre Henrique transferinde mutlu sona yakın

Göztepe, Gremio'nun 24 yaşındaki forveti Andre Henrique'nin transferi için prensip anlaşmasına varırken, son detayların netleşmesinin ardından resmi imzaların atılması bekleniyor.

Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını sürdüren Göztepe, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılı ekibin, Brezilya ekibi Gremio'da forma giyen 24 yaşındaki Andre Henrique ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Bonservis görüşmelerinin sürdüğü transferde son detayların netleşmesinin ardından resmi imzaların atılması beklenirken, İzmir ekibinin Brezilyalı oyuncu için yaklaşık 2 milyon Euro bonservis ödeyeceği ifade edildi.

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