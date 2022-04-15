Gözlükteki çizikler nasıl onarılır? Cam çizik giderici yöntemler, pratik bilgiler

Gözlükler üzerindeki çizikler hem gözlüğün estetiğini bozar hemde kullandığınızda net görmeyi zorlaştırır. Ancak profesyonel onarımlar için uzmanlarla iletişime geçmenize gerek yok. Yenilemek ve eskisinden daha net gözlüklere sahip olmak için çiziklerden kurtulmanın basit yöntemleri var.

Gözlüklerinizdeki çizikleri gidermenize yardımcı olabilecek bazı ipuçlarını bir araya getirdik.

Gözlük camı çizikleri nasıl giderilir? Cam çizik giderici yöntemler

- Bir çorba kaşığı karbonat ve bir çay kaşığı suyu karıştırıp macunu oluşturun. Hafif hareketlerle gözlük camınıza uygulayın. Daha sonra su ile durulayın.

- Diğer bir yöntem ise bebek şampuanı ile yıkayın.

- Küçük çizikleri yumuşatmak için beyaz sirke ile yıkayın.

- Diş macununu camların üzerinde 10 saniye kadar ovun ve durulayın.

- Mikrofiber bir bez yardımıyla sabun ve su kullanarak temizleyebilir, bir miktar kabartma tozu da ekleyebilirsiniz.

- Birkaç damla bulaşık deterjanı ve limon ile camlarınızı silin.