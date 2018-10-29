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Gözlük merceği ilk defa...

Gözlüğün merceği ilk defa Adıyaman'da yapılmış.

29 Ekim 2018 Pazartesi 18:38
Gözlük merceği ilk defa...

Bulunan ilk mercek örneği de birkaç asır önce ülkemizden kaçırılıp İngiltere'nin Devlet Müzesi'nde sergilenir olmuş.. Adını de benzediği için olsa gerek "mercimek"ten almış.

Gelgelelim merceğin gözlük olarak ilk 13. yy. başlarında Venedik’te kullanılmış. merceğe bir tel sap takıp bugünkü şekliyle kullanılabilmesi için ise 350 yıl geçmiş.

İlk gözlük dükkanı 1783’de açılmış ve bir sepetin içine yığılan gözlüklerden müşteriler, deneyerek gözlerine uygun geleni alıyorlarmış. Halen sağda solda bazı gözlük işportacıları da aynı şekilde satmıyorlar mı, tıpkı onlar gibi!

İlk gözlükler sadece yakını görebilmek için yapılmış. Uzağı görme derdi olanlar için bir yüzyıl geçmesi gerekmiş..

19. yy’ın başlarında göz sağlığı konusu tıp dalı olması ile beraber gözlük ciddi bir tıbbî tedavi aracı haline geldi.

Reçetelendi!

Gözlük camı, ışığı istenilen şekilde odaklayabilen, iki yüzeyi de işlenmiş saydam bir optik materyaldir.

Şimdilerde ya camdan yapılıyor ya da plastikten..

Cam merceklere mineral mercekler de deniyor. Mineral camların avantajları uzun ömürlü olması, daha ince olması, ışık saçılmasının az olması, ısıya dirençli oluşudur. Dezavantajları ise ağır olması, kırılgan olması, cam işlenmesi sırasında hasar görebilmesi..

Plastik merceklere Organik mercekler de denilmekte. Bunların avantajları hafif ve dirençli olması, renklendirilmesinin kolay olması ve işleme sırasında hasar görmemesi..
Dezavantajları ise daha kalın olmaları, çabuk çizilmeleri, ısıya dayanıksız oluşlarıdır.

Gözlük yüzeyine uygulanan kaplamaların da iki farklı türü vardır.

1. Antirefle kaplama:

Yansımaları azaltmak için uygulanır ve bu amaçla mercek magnezyun florür ile kaplanır. Faydaları gözlük kullanan sürücülerde daha rahat görme sağlamaları, uzun süre gözlük kullanan kişilerde yansımaya bağlı göz yorgunluğunu azaltmasıdır.

2. Sertlik kaplaması:

Organik camlara uygulanır ve çizilmeyi azaltır. Fotokromik camlar "kolormatik" olarak da bilinir ve yüksek ışıklı ortamda cam koyulaşırken, ışık azalınca rengi açılır.

NEREDEN NEREYE..

İşte Adıyaman'da bulunan ve İngiliz Müzesinde sergilenen ilk mercek.. Doğunun mercimeği meşhurdur. Mercek de adını, ona benzediği için mercimekten almış.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 18:38
  1. gözlük merceği
  2. adıyaman
  3. Adıyaman İl Teşkilatları

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