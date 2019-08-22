'Gözlerinin içine bakıp paramız yok demek içler acısı'

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen İnsani Yardım Koordinatörü Lisa Grande, hayati öneme sahip 22 yardım programının finanse edilmemesi durumunda iki ay içinde kapanacağını belirterek, "Taahhüt edilen fonlara ihtiyacımız var, para gelmezse insanlar ölecek." uyarısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada Grande, Yemen'de BM'ye ait 34 yardım programından sadece 3'ü için tüm yıllık fon bulunduğunu, bazılarının ise fon yetersizliği nedeniyle durdurulma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Donör ülkelerce geçen şubatta Yemen'e 2,6 milyar dolar yardım sözü verilmesine rağmen, bu taahhüdün yarısından azının toplanabildiğini bildiren Grande, ''Hayati öneme sahip 22 yardım programı finanse edilmezse iki ay içinde kapanacak. Taahhüt edilen fonlara ihtiyacımız var, para gelmezse insanlar ölecek." ifadesini kullandı.