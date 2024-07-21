Gözlerini fena karartmışlar! Duvarda asılı o silah illa patlayacak

Melih Altınok, Microsoft'un yaşadığı arıza nedeniyle dünya genelinde yaşanan aksaklıkları ele aldı. Altınok, bu durumun dijital dünyanın zayıf yönlerini ortaya çıkardığını belirtti. Microsoft'un siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'taki kesinti nedeniyle sorunlar yaşandığını vurgulayan Melih Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında, dijital tekelleşmenin tehlikelerine dikkat çekti. Altınok, şunları kaydetti:

"(...) Bill Gates'in Microsoft'u çökünce İngiltere'de kanallar yayınlarını durdurdu. Almanya'dan Avustralya'ya, ABD'den Hindistan'a kadar havalimanlarında uçuşlar aksadı. ATM'lerden para çekilemedi. AVM ve market kasalarında ödeme yapılamadı. Sağlık sistemi kilitlendi.

Kriz, pandemiden beri "büyük reset"i bekleyenleri heyecanlandırdı.

Haksız da sayılmazlar. Çünkü hayatımıza "virüs" kavramını ilk kez bilgisayar üzerinden sokan Gates, koronavirüs heyulasının da önde gidenlerindendi.

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Ne var ki o gün bugün değildi. Öğleden sonra sorunun Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'taki kesintiden kaynaklandığı ve kesintiye sebep olan hatanın giderildiği açıkladı.

Bütün sistemlerin, kontrolü küreselcilerin elinde olan merkezlere bağlandığı, yani sermayenin kediye yüklendiği bir ortamda beklenen yüzleşme bugün değilse yarın kapımıza dayanacak. Duvarda asılı o silah illa patlayacak.

Baksanıza birkaç ay sonra ABD'nin başına geçecek Trump'ı öldürmeye kalkacak kadar gözlerini karartmışlar. Kaos istiyorlar. Şişen, kilitlenen sistemi devam ettirmenin başka yolu olmadığını görüyorlar.

Trump konuşması sırasında kafasını barkodaki mülteci sayılarını okumak için çevirmeseydi ve mermi hedefini bulsaydı neler olacağını hiç düşündünüz mü?

Nasıl bir sabaha uyanırdık?

ATM'den para çekememekten falan bahsetmiyorum. Yalnızca ABD'de değil tüm dünyada ne borsa kalırdı ne piyasa. ABD'de çıkacak iç savaşın tsunamisi, ülkeleri seline katıp sürüklerdi.

Peki böylesine yıkıcı sonuçları göze alanların kasıma kadar boş duracaklarına mı inanıyorsunuz? Eli mitingde suikast düzenlemekten açan kumarbazların sınırlarını hayal edebiliyor musunuz?

Yalnızca Trump'ın değil, adaylığı bile bile lades anlamına gelen Biden'ın da hayatı tehlikede."