Gözleri döndü! Hayvanat bahçesini bile bombaladılar Libya'nın doğusunda bulunan silahlı güçlerin lideri Hafter'e bağlı grup, başkent Trablus'ta 'askeri amaçlarla kullanıldığı' iddiasıyla hayvanat bahçesine hava saldırısı düzenledi.

Hafter'e bağlı Libya televizyonunun Facebook hesabında yayımlanan haberde, Trablus'taki Ebu Selim bölgesinde bulunan hayvanat bahçesinin Merkezi Emniyet Teşkilatı Komutanı Abdulgani el-Kekli'ye bağlı güçlerin konuşlandığı gerekçesiyle vurulduğu ifade edildi. Saldırıda hayvanların zarar görüp görmediğine ilişkin bilgi verilmedi. Havalimanlarına da saldırı düzenliyorlar Hafter güçleri bir süredir, askeri amaçlarla kullanıldığı gerekçesiyle ülkenin batısındaki Mitiga, Zuvara ve Misrata havalimanlarına da saldırılar düzenliyordu. Birleşmiş milletler hafter'i yalanladı Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) bugün, General Halife Hafter güçlerinin askeri amaçlarla kullanıldığı iddiasıyla saldırı düzenlediği Zuvara Havalimanı'nın sivil tesis olduğunu ve askeri amaçlı kullanılmadığını teyit etmişti.

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