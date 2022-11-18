Gözlere aydınlık, gönüllere dokunmak için yola düştüler

Varto Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümü ve Muş Genç Kızılay'ın yürütücülüğünü yaptığı proje kapsamında aralarında akademisyen, doktor, optisyen öğrenci ve Kızılay görevlilerinin bulunduğu gönüllüler, köy köy gezerek 7-14 yaş grubu çocukların göz muayenelerini yapıyor.

Gözlerinde problem olanları hastaneye yönlendiren gönüllüler, yanlarında götürdükleri müzik enstrümanları ve oyuncaklarla çocuklarla oyunlar oynayıp etkinlikler düzenleyerek güzel bir gün geçirmelerini de sağlıyor.

İl merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Ziyaret köyüne giderek çocukları göz taramasından geçiren gönüllüler, yüzlerini boyadıkları çocuklarla gitar ve keman eşliğinde şarkılar söyledi.

Gönüllülük esasıyla çocuklarımıza ulaşıyoruz

Varto Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümü öğretim elemanı ve Muş Genç Kızılay Başkanı Aykut Çağlı, geçen yıl hayata geçirdikleri proje kapsamında şu ana kadar 10 bin 200 öğrencinin göz taramasını yaptıklarını söyledi.

Hedeflerinin 30 bin öğrenciye ulaşmak olduğunu ifade eden Çağlı, şöyle konuştu: "Göz taramasında şüpheli bulduğumuz çocukları ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendiriyoruz. Gönüllülük esasıyla bu yola çıktık. Kadroda yer alan doktor, akademisyen ve optisyenlerimizle çocuklarımıza ulaşıyoruz, göz taramalarını gerçekleştiriyoruz. Sahada yaptığımız etkinliklere büyük katılım sağlanıyor. Hedefimiz dezavantajlı bölgelere erişmek çünkü zaman zaman çocuklarımız sağlık kuruluşlarına gitmekte zorluk çekiyorlar. Biz de gönüllü arkadaşlarla köy köy geziyoruz. Çocuklarımızı köylerinde ziyaret ediyoruz."

Başka bir amaçlarının da çocukların gözlerindeki rahatsızlığı erken teşhis etmek olduğunu anlatan Çağlı, "Görmeyen çocuk öğrenemez, öğrenemeyen çocuk da öğretemez. Tarama faaliyeti bittikten sonra çocuklarımıza oyun atölyeleri yapıyoruz. Müzik şenlikleri düzenleyerek hem onların kalbine dokunuyor hem de göz taramalarını gerçekleştiriyoruz. Göz taraması sonrası elde ettiğimiz akademik bulgularla bir çalıştay düzenleyeceğiz" diye konuştu.

Kızılay gönüllüsü Dr. Zehra Polat da bu projede yer almaktan mutluluk duyduğunu, çocukların göz muayenelerini yaptığını aktardı. Geçen yıl başlatılan projenin devam ettiğini anlatan Polat, "Refraksiyon kusuru (ışık kırılması) ve şaşılık testleri yapılıyoruz. Gözlerinde bir kusur varsa uzman doktorlara yönlendiriyoruz. Amacımız çocuklarımıza aydınlık bir gelecek bırakmak" dedi.