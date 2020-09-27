Gözler Yeni Ekonomi Programı ve 2021 bütçesinde

Ekonomi gündeminde gözler Yeni Ekonomi Programı (YEP) ve 2021 merkezi yönetim bütçesine çevrildi. Ekonominin yol haritası olan YEP'in önümüzdeki hafta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanması bekleniyor. Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) neden olduğu gelişmelerin bütçe ve ekonomik hedeflere nasıl yansıyacağı da yakından takip ediliyor.

Muhabirin derlemesine göre, tüm ülke ekonomisinin ikinci çeyreğinde Kovid-19'un yanı sıra bu yıl Türkiye ekonomisi de olumsuz etkilendi. Salgının ekonomi üzerindeki etkisi büyüme rakamlarına yansırken, öncü göstergeler üçüncü çeyrekte güçlü bir toparlanmaya işaret ediyor.

Ekonomi yönetimi, salgının izlerini ekonomiden silmeye çalışırken, gelecek yıl için ekonomik hedefler belirlemeye de odaklandı. Bu bağlamda YEP, ilk bakışta dikkatleri üzerine çeken belge olacak.

Ekonomide önümüzdeki üç yılın yol haritası olan YEP'in önümüzdeki hafta Bakan Albayrak tarafından açıklanması bekleniyor. YEP ile 2021-2023 dönemi için enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat ve cari açık gibi temel makro göstergeler belirlenecek. Genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda hazırlanan programda temel ekonomik değerlerin yanı sıra makro politikalar, ilkeler ve hedefler yer alacaktır. Program ayrıca özel sektör için öngörülebilirliği artıracak ve sektörel temelli hedefler belirleyecektir.

YEP'in açıklanmasıyla birlikte 2021 merkezi yönetim bütçesine ilişkin süreç belli bir noktaya getirilecek. Bakanlık ve kurumsal bütçelerin hazırlanmasında programın amaç ve öncelikleri esas alınacaktır.

Önümüzdeki 3 yıla ait toplam gelir ve gider tahminlerini, hedef açık ve borçlanma durumunu, kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren Orta Vadeli Mali Plan Resmi Gazete'de yayınlanacak.

Kovid-19'un ekonomi üzerindeki izlerini silmeye çalışırken bunun bütçe ve ekonomik hedeflere nasıl yansıyacağı merak ediliyor.

Program ve mali plan yayınlandıktan sonra, kamu idarelerinin bütçe teklifleri ve yatırım programı hazırlama sürecine yön vermek üzere bütçe çağrısı ve yatırım sirküleri Resmi Gazete'de ilan edilecek.

Merkezi yönetim bütçe önerisinin 17 Ekim'e kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin üçüncü bütçesi, TBMM komisyonlarında ve Genel Kurul'da yapılan görüşmelerin ardından 1 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlanacak. Önümüzdeki yılın yatırım programı da Ocak ayında açıklanacak.

Veri takvimi de Ekim ayında yoğun olacak. Eylül ayı ihracat rakamları ve enflasyon verileri Ekim ayı başında açıklanacak.

İşsizlik rakamları 12 Ekim'de, ciro, perakende satış ve sanayi üretim endeksleri 13 Ekim'de, bütçe gerçekleşme sonuçları 15 Ekim'de açıklanacak. Tüketici güven endeksi 22 Ekim'de belirlenecek.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 22 Ekim'de toplanacak ve faiz kararını açıklayacak. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal da 28 Ekim'de yılın son Enflasyon Raporunu açıklayacak.