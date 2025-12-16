Gözler şimdi Hürriyet'in avukatlarında! Yılmaz Özdil aynı yazıyı kopyaladı

“Kemalist tokatçısı” Yılmaz Özdil’in, Hürriyet’te 2014 yılında yayımladığı köşe yazısının, 2025 yılında Sözcü gazetesinde birebir aynı şekilde tekrar yayına verdiği ortaya çıktı. Aynı metnin, aynı yazar imzasıyla iki farklı gazetede yayınlanması dikkat çekti. Özdil daha önce doktorlar ile ilgili de benzer bir skandala imza atmış, yıllar önce yayınladığı yazısını birebir tekrar servis etmiş ve okurlarının aklıyla alay etmişti. Seçim günü, “Oy kullanmaya giderken beyninizi de yanınıza alın” manşeti atarak kemalist okur kitlesiyle dalga geçen Sözcü’nün, kıdemli yazarlarından Yılmaz Özdil’in de kendi okuruyla defalarca dalga geçmesi dikkatlerden kaçmıyor.

Hürriyet Akit'e yaptığını yapacak mı?

Söz konusu durum, Hürriyet’in geçmişte Yeni Akit’e yönelik telif hassasiyetini yeniden gündeme taşıdı. Zira Akit, Hürriyet’in haberlerini, kurumu kaynak göstererek yayınladığı halde, gazetemize telif davaları açıyordu. Tekrar ediyoruz; Hürriyet’i kaynak gösterdiğimiz halde!..

Akit’in haberlerini didik didik ederek adeta “dedektiflik yapan” Hürriyet’in, aynı hassasiyeti Sözcü’ye de gösterip göstermeyeceği merak konusu oldu. Hürriyet’te yayınlanmış bir yazının telifi doğrudan medya kurumuna ait olurken, Özdil’in Hürriyet'te yayınlanan yazısını, olduğu gibi tekrar Sözcü'de yayınlaması sonrası, telif davası açılıp açılmayacağı sorusu akıllara geldi.

Yılmaz Özdil'in iki yüzü

Öte yandan Yılmaz Özdil’in mezkûr yazıda, bir künyeden yola çıkarak Ermeni bir şahıs hakkında “kahraman algısı” oluşturması dikkatlerden kaçmadı. Aynı Özdil’in işine gelince hiç çekinmeden Ermenileri karşısına alarak ulusalcılık taslaması, sözde Ermeni Soykırımı’nın aleyhine yazılar yazması, AK Parti iktidarını bile 1915 olaylarına karşı sert cevap vermemekle suçlaması da dikkatlerden kaçmıyor!..