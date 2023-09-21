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Ekonomi Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte beklenen oranlar...
Ekonomi

Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte beklenen oranlar...

Yeniakit Publisher
2023-09-21 07:18:00 -
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte beklenen oranlar...

Merkez Bankası, politika değişiminin ardından bugün dördüncü kez toplanacak. Haziran ayında dezenflasyonun tesisi için sıkılaşma sürecine başlanırken alınacak faiz kararı piyasaların odağında olacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında bugün toplanacak.

Saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Beklentiler ve verilen mesajlar; sıkılaşmanın devam edeceği yönünde. Banka, son 3 toplantıda faiz oranını 16,5 puan artırdı.

Kredilerde büyüme oranı düşürüldü

Banka politika sadeleşmesine de başladı. Bu süreçte seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları açıklandı. Tüketici ve taşıt kredilerinde büyüme oranları düşürüldü. İkinci konut alımına da kredi kısıtı getirildi.

TL mevduata geçiş hızlandı

Kur korumalı mevduattan çıkışı destekleyen kararlar alınırken, TL mevduata geçiş hızlandı. Üretim, yatırım ve ihracat kredilerine ise destekler peş peşe açıklandı.

Banka en büyük sürprizi ise geçen ay yaptı. Politika faizinde 7,5 puanlık tarihi artırıma gitti. Böylece son 3 toplantıda faizler 16,6 puan arttı. Politika faizi yüzde 25'e çıktı. Yarın atılacak adım ise merak konusu. Bankanın, faiz artırım boyutunun yanı sıra karar metninde vereceği mesajlar da yakından izlenecek.
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"Politika faizinin yüzde 30'a çıkarılması bekleniyor"

Konuya ilişkin TRT Haber'e değerlendirmelerde bulunan Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Abuzer Pınar, şunları kaydetti;

Ne yapılmaya çalışılıyor, yurt içi talebi kontrol altına alalım ama bu arada ihracatı destekleyici mekanizmalar çalışıyor, üreticilere işletmelere yönelik krediler kolaylaştırılıyor. Yurt içi talep kontrol altına alınırken ihracatçı sektörleri destekleme ve döviz girdisi sağlama buradaki temel amaç bu. Piyasa beklentisi perşembe günkü toplantıdan 500 baz puan yani yüzde 30'a çıkmasını bekliyorlar politika faizinin.

Mevduat tarafıyla ilgili mutlaka bazı ifadeler görebiliriz faizler arttıkça. Çünkü mevduat faizleri de artıyor ve TL daha cazip hale geliyor.

 

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Yorumlar

Millet

Hani faiz yükselmiyecekdi yükselecekdi neden bukadar millet heder oldu bu vebali kim yüklenecek bakiyorum sag kesim herseye alkis yapiyor

Serhat

Dahada artırılmalı piyasa toparlıyor faizler arttıkca
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