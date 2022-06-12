Gözler Meral ile Temel'de! HDP'li vekiller Öcalan'a 'özgürlük' isteyip polisi tehdit etti...

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6+1'li ittifakın gizli üyesi HDP'nin milletvekilleri, PKK yandaşı grubun eylemine öncülük ederek, bebek katili Abdullah Öcalan'a "özgürlük" istedi.

Sınırları aşan HDP'li milletvekilleri, İstanbul Kadıköy'deki provokasyon yürüyüşüne geçit vermeyen emniyet güçlerini de "yargılanacaksınız" diye tehdit etti.

HDP'li vekiller Ayşe Acar Başaran ve Feleknas Uca'nın başını çektiği skandal yürüyüşte, "Papucumun polisi" şeklinde çirkin sloganlar atıldı.

HDP'li vekiller PKK yandaşlarına siper oldu!

Başaran ve Uca, terörist başı Abdullah Öcalan için "özgürlük" sloganları atan gruba, öncülük ederken, polis müdahalesinde eyleme katılan PKK yandaşlarına siper oldu.

Polise, "çete başı, terbiyesiz, ahlaksız ve mafya" sözleri ile hakaretler savuran HDP'li vekiller, "Hesap vereceksiniz. Gideceksiniz. Kürt kadınlarına saygı duymayı öğreneceksin. Papucumun polisi." diye bağırdı.