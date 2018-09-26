Gözler FED toplantısında

Piyasaların gözü bugün ABD Merkez Bankası (FED) tarafından açıklanacak faiz kararına çevrildi.

ARALIK 1.72-2.00 OLARAK HESAPLANIYOR

Yapılan son anketlere göre FED en az 25 baz puanlık faiz artırımına gidecek. Politika faizi için hedef aralığı şu anda yüzde 1.75-2.00 olarak hesaplanıyor. ABD ekonomisinin genel gidişatı içinde enflasyondaki artış, işgücü piyasasındaki sıkılaşma, vergi indirimleri ve artan kamu harcamalarından kaynaklanan teşvik, Çin ile şiddetlenen ticaret savaşı ve gelişen piyasalardaki sorunların FED’in alacağı karara etkisi ise merak konusu.