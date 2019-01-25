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Gözler bu görüşmedeydi! Türkiye'den ABD'ye iki uyarı birden

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile yaptığı görüşmede ABD'ye Münbiç ve Fırat'ın doğusu konusunda uyarılarda bulundu.

25 Ocak 2019 Cuma 19:04
Gözler bu görüşmedeydi! Türkiye'den ABD'ye iki uyarı birden

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti. Akar, ABD'nin terör örgütü YPG/PKK ile ilişkisini sonlandırması ve Münbiç Yol Haritası'nın süratle tamamlanması yönündeki beklentiyi ifade etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Akar'ın Jeffrey'i kabul ettiği görüşmede, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de yer aldığı bildirildi.

Münbiç, Fırat'ın doğusu...

Görüşmede, Münbiç ve Fırat'ın doğusu başta olmak üzere, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmelerin ele alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakan Akar tarafından, uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerimizin korunması konusundaki kararlılığımız, ABD'nin terör örgütü YPG/PKK ile ilişkisini sonlandırması ve Münbiç Yol Haritasının süratle tamamlanması yönündeki haklı beklentimiz, Suriye'nin toprak bütünlüğüne olan duyarlılığımız ve iki ülkenin birlikte çalışarak sorunları çözebileceği yönündeki düşüncelerimiz ifade edildi."

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 19:04
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