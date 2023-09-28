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Otomotiv Gözler Anayasa Mahkemesi'nde! Ek MTV'de karar günü
Otomotiv

Gözler Anayasa Mahkemesi'nde! Ek MTV'de karar günü

Yeniakit Publisher
2023-09-28 07:44:00 -
Gözler Anayasa Mahkemesi'nde! Ek MTV'de karar günü

Anayasa Mahkemesi, ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınmasını öngören düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yapılan başvuruyu, bugün esastan görüşerek karara bağlayacak.

Yüksek Mahkeme, düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yapılan başvurunun ilk incelemesini yaparak, dosyayı esastan görüşmeye karar vermişti.

Başvuru, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca bugün esastan görüşülerek karara bağlanacak.

7456 sayılı 6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istenmişti.

Anayasa Mahkemesi, 26 Temmuz 2023'teki gündem toplantısında, başvurunun ilk incelemesini yapmış, yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına hükmetmişti.

Diğer yandan Ağustos ve kasım ayında iki eşit taksit olarak ödenen ek MTV'nin ilk taksidini araç sahiplerinin yüzde 87'si ödemiş, yüzde 13'lük bir kesim ise düzenlemenin iptal edileceğini düşünerek ödeme yapmamıştı.
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