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Gündem Gözaltındaki Küçük adliyeye sevk edildi
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Gözaltındaki Küçük adliyeye sevk edildi

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Gözaltındaki Küçük adliyeye sevk edildi

Hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alınan Küçük'ün işlemleri tamamlandı.

Küçük, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

 

 

 

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