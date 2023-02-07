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Gündem Göz yaşartan anlar! Enkazdan çıkarılan çocuğun ilk sözleri bu oldu
Gündem

Göz yaşartan anlar! Enkazdan çıkarılan çocuğun ilk sözleri bu oldu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde saatler sonra enkaz altından çıkarılan çocuğun ilk sözü, "Ben okula nasıl gideceğim" oldu.

Yeniakit Publisher
2023-02-07 16:54:00 -
Göz yaşartan anlar! Enkazdan çıkarılan çocuğun ilk sözleri bu oldu

Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik deprem sonrası bölgede arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Yıkıma uğrayan yerlerden İskenderun'da, arama kurtarma çalışmalarında güzel haberler de geliyor.

Mucizevi kurtuluşmarın yaşandığı bölgede, 32 saat sonra kurtarılan bir çocuğun ilk sözleri duygulandırdı.

12-13 yaşlarındaki ismi öğrenilemeyen çocuk, enkazdan çıkarılıp sedyeye konulduğunda ilk sözü, "Ben okula nasıl gideceğim" oldu.

 

 

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