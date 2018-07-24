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Göz yanması nasıl geçer?

Uykusuz kaldığınız dönemlerde genellikle gözde yanma ve batma meydana gelmektedir.

24 Temmuz 2018 Salı 23:27
Göz yanması nasıl geçer?

GÖZDE OLUŞAN BATMA HİSSİNİN NEDENLERİ

Gözde bulunan bir madde gözde batmaya neden olabilir.

Gözün çeşitli bölgelerinde oluşan enfeksiyon gözde batmaya neden olabilir.

Alerjik hastalığı olanlar da bu problemi yaşayabilir.

Gözün sürekli kuruması batma ve yanmaya neden olur.

Lens kullanıyorsanız lens ile ilgili sorunlar göz batmasına neden olur.

Göz kapağında meydana gelebilen bazı bozukluklar.

Üveitler.

GÖZ YANMASININ NEDENLERİ

Bulunduğunuz çevrenin tozlu olması. Toz gözün yanmasına neden olacaktır.

Güneşe uzun süre bakmak göz yanmasına neden olur.

Sigara ve nargile dumanı gözün yanmasına sebep olur.

Yüzme havuzlarında kullanılan klor gözün yanmasına ve zarar görmesine neden olur.

Elektrikli eşyalara (televizyon, bilgisayar vb.) uzun süre bakmak gözü yorar ve göz yanmasına neden olur.

Şampuanların ve sabunların göz ile temas etmemesine dikkat edin. Şampuan ve sabun gözünüzü yakar.

Kolonya ya da parfümün göz ile temas etmesi.

Gözün kuru olması, gözde meydana gelebilecek bakteriyel bir enfeksiyon, ışık korkusu ve göz nezlesi göz yanmasına neden olabilir.

GÖZ YANMASI NASIL GEÇER?

Göze kaçan bir madde nedeniyle göz yanıyorsa maddenin çıkarılması göz yanmasının geçmesini sağlar.

Bilgisayar ve televizyonun uzun süre kullanımı göz kuruluğuna ve dolayısıyla göz yanmasına neden olur. Bu nedenle bu aletlerin kullanımını azaltmak göz yanmasının geçmesini sağlayacaktır.

Göz damlaları, göz yanmalarının geçmesine yardımcı olur.

Gözü soğuk tutmak yanmayı geçirir. Bunun için bir buzu havluya sarıp gözünüzde bir süre bekletin.

Çay demleyin ve demledikten sonra oda sıcaklığında soğutun. Sonra çayı bir bez ya da pamuk yardımıyla gözünüze sürün. Göz yanmasının geçtiğini göreceksiniz.

Bunlarla birlikte bir göz doktoruna muayene olun ve vereceği ilaçları kullanın.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 23:27
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