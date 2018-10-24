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Göz sulanmasını ciddiye alın!

Gözlerde meydana gelen sulanmanın nedenleri nelerdir? İşte gözde sulanmanın nedenleri...

24 Ekim 2018 Çarşamba 19:30
Göz sulanmasını ciddiye alın!

Gözlerde meydana gelen sulanma, herhangi bir göz probleminin habercisi olabilir. Bu gibi sorunların nedenini öğrenmek ve gelecekte böyle sıkıntıyla karşılaştığınızda önceden bilgi sahibi olabilmek önemlidir.

Vücutta B2 vitamini gibi bir takım vitamin eksiklikleri bile göz sulanmasının başlıca nedeni olabilmektedir. Göz sulanmasına sebep olacak etkenler arasında ilk olarak akla gün ışığına alerji, göz kapağında meydana gelen çizik ve yaralar, vitamin yetersizlikleri gelir. Ayrıca el ve ayakların soğuk olması, yorgunluk hissi ve sürekli uyku hali de bu duruma aittir. Bu belirtiler sizde varsa, gözlerinizin neden yaşardığı bellidir, en önemlisi ise; bununla nasıl mücadele edeceğinizdir. Öncelikle beslenme alışkanlıklarınızı değiştirmeli ve öğünlerinize muz, salatalık, baklagiller gibi göze faydalı besinler ilave etmelisiniz.

Göz sulanmasının ikinci nedeni, kontakt lensler olabilir. Lenslerin diyoptriye uymaması, sürekli kas gerginliğine  yol açar. Lensleri takarken gözlerin aşırı yaşarması, gözün kornea tabakasının aşırı uyarılmış olması veya gözlerin lens saklama kabına olan alerjisi sulanmaya yol açabilir. Bunu kontrol etmek kolaydır. Birkaç gün lens kullanmayın ve durumda bir değişiklik olup olmadığını gözlemleyin. Unutmayın ki, yaz aylarında uçan toz ve polenler göze değerek tahriş etkisi oluşturabilir.

Gözlerinizi dinlendirmek için, evinizde basit yöntemler uygulayabilirsiniz. Örneğin; koyu çay demleyin, soğuduktan sonra pamuk kullanarak gözleriniz kapalı durumdayken üzerine koyup birkaç dakika tutun. Göz ve çevresindeki olumlu etkinin farkına varacaksınız. Ayrıca, soyulmuş patates da gözlerde yatıştırıcı bir etkiye sahiptir.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 19:30
  1. göz sulanması
  2. Göz sulanmasının nedenleri nelerdir?
  3. Göz Sağlığı
  4. sağlık

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