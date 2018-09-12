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Göz sulanmasına dikkat!

Göz sulanması, gözdeki bir problemin habercisi olabildiği gibi çeşitli faktörlerde gözde sulanma yapabilir. İşte gözde sulanmanın nedenleri...

12 Eylül 2018 Çarşamba 20:21
Göz sulanmasına dikkat!

Gözlerde meydana gelen sulanma, herhangi bir göz probleminin habercisi olabilir. Bu gibi sorunların nedenini öğrenmek ve gelecekte böyle sıkıntıyla karşılaştığınızda önceden bilgi sahibi olabilmek önemlidir.

Göz sulanmasına sebep olacak etkenler arasında ilk olarak akla gün ışığına alerji, göz kapağında oluşan çizik ve yaralar, vitamin yetersizlikleri gelir. Ayrıca el ve ayakların soğuk olması, yorgunluk hissi ve sürekli uyku hali de bu duruma aittir. Bu belirtiler sizde varsa, gözlerinizin neden yaşardığı bellidir, en önemlisi ise; bununla nasıl mücadele edeceğinizdir. Öncelikle beslenme alışkanlıklarınızı değiştirmeli ve öğünlerinize muz, salatalık, baklagiller gibi göze faydalı besinler ilave etmelisiniz.

Göz sulanmasının ikinci nedeni, kontakt lensler olabilir. Lenslerin diyoptriye uymaması, sürekli kas gerginliğine yol açar. Lensleri takarken gözlerin aşırı yaşarması, gözün kornea tabakasının aşırı uyarılmış olması veya gözlerin lens saklama kabına olan alerjisi sulanmaya sebebiyet verebilir. Bunu kontrol etmek kolaydır. Birkaç gün lens kullanmayın ve durumda bir değişiklik olup olmadığını gözlemleyin. Unutmayın ki, yaz aylarında uçan toz ve polenler göze değerek tahriş etkisi oluşturabilir.

Üçüncü neden, kozmetik araçlardır. Genellikle böyle durumlar, ucuz kozmetik ürünleri kullanımı sırasında ortaya çıkar. Ama pahalı kozmetik ürünleri de gözlerinize alerji yapabilir.

Gözlerinizi dinlendirmek için, evinizde basit yöntemler uygulayabilirsiniz. Örneğin; koyu çay demleyin, soğuduktan sonra pamuk kullanarak gözleriniz kapalı durumdayken üzerine koyup birkaç dakika tutun. Göz ve çevresindeki olumlu etkinin farkına varacaksınız. Ayrıca, soyulmuş patates da gözlere yatıştırıcı etki yapmaktadır.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 20:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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