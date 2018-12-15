Göz seğirmesinin nedenleri nelerdir?

GÖZ SEĞİRMESİNİN NEDENLERİ NELERDİR?

-Stres

-Yorgunluk

-Göz yorgunluğu

-Göz kuruluğu

-Dengesiz beslenme

-Alerjiler

-Kafein

GÖZ SEĞİRMESİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Göz seğirmeleri genellikle kısa süreli ve kendiliğinden geçen kasılmalardır. Göz seğirmesi şikayetinden dolayı doktora başvuranlar çok azdır. Ancak göz seğirmesi 1 haftadan uzun süredir devam ediyorsa ve göz kapağı kapanma durumuna gelmişse, gözde kızarıklık ve şişme ya da akıntı gibi şikayetler oluyorsa acilen göz doktoruna başvurulması gerekir.

Doktor önerisine göre, göz seğirmesi sıklıkla botoks enjeksiyonlarıyla düzeltilir. Kozmetik olarak yüz ve göz çevresindeki kırışıklıkları tedavi etmek amacıyla kullanılan botoks aslında uzun yıllardır göz doktorları tarafından blefarospazm yani anormal göz seğirmesi tedavisinde göz çevresindeki kaslara hatta bazı şaşılık tiplerinde gözü hareket ettiren göz kaslarına güvenli bir şekilde uygulanmaktadır.