Göz neden ağrır?

GÖZ AĞRISININ NEDENLERİ:

Göz ağrılarının gözlenmesinin en büyük nedenleri darbe ya da yorgunluğa bağlı ağrılardır. Yorgunluk sonucundaki ağrı kısa sürede geçebilse de darbe sonucu değişkenlik gösterebilmektedir. Darbenin şiddetine bağlı olarak tehlikeli durumlar gözlenebilmektedir.

Göz kuruluğu, lens kullanımı ya da baş ağrısı sonucunda da göz bölgesinde ağrılar meydana gelebilmektedir.

Grip gibi viral olarak meydana gelen enfeksiyonlar da göz ağrısına neden olmaktadır.

Özelliklerde çocuklarda sık olarak gözlenen göze yabancı bir cismin kaçması sonucunda da gözde ağrılar oluşabilmektedir. Genellikle toz parçaları gibi maddeler göz yaşı ile atılsa da daha ciddi tehlikelerde kornea tabakası üzerinde olumsuz etkiler oluşabilmektedir.

Ektropion adı verilen göz kapak bölgesinin dış tarafa dönmesi ya da entropion adı verilen göz kapak bölgesinin iç tarafa dönmesi problemleri göz bölgesinde ağrılara neden olmaktadır.

Glokom adı verilen göz tansiyonu problemi de ilk başlarda ağrı oluşturmasa da ilerleyen zamanlar ile birlikte ağrılara neden olmaktadır.

Yaygın olarak gözlenen arpacık problemi de gözlerde ağrılara yol açmaktadır.

Blefarit adı verilen göz kapaklarını etkileyen iltihaplanmalar gözde ağrılara neden olmaktadır.

Çeşitli alerjiler sonucunda da gözde ağrı olabilmektedir.

Gözün renkli kısmı olan iris üzerinde meydana gelen ve iritis adı verilen iltihaplanmalar sonucunda da gözde ağrılar hissedilebilmektedir.

Üveit adı verilen ve gözün orta katmanında meydana gelen iltihaplanma problemleri de gözün ağrımasına neden olmaktadır.

Travma ya da yanık şeklinde gerçekleşen yaralanmalar neticesinde de gözde ağrı gözlenebilmektedir.

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