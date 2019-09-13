Göz altı morluklarına ne iyi gelir? Göz altı morlukları nasıl geçer? Göz altı morluklarından kurtulmanın yolları

Evde yapacağınız maskeler, göz altı morluklarınızı gidermenize yardımcı olacaktır. İşte sizleri bu dertten kurtaracak maske tarifleri..

GÖZ ALTI MORLUKLARI OLUŞTURAN FAKTÖRLER NELERDİR?



Uykusuzluk, yorgunluk alkol, stres, dengesiz beslenme yada çevresel faktörler gibi nedenler göz altı morluklarına davet çıkarır. Genetik sebepler veya sağlık probleminden oluşan bir durum yoksa kolayca yapabileceginiz bir kaç maske ile göz altı morluklarınıza veda edebilirsiniz

İşte bu mucizevi Maske tarifleri;

SALATALIK VE PATATES



Patates ve salatalık hemen hemen hepimizin bildiği ve çok uzun süredir göz altı morluklarına karşı tavsiye edilen ürünlerdir.

Yorucu günün sonunda, stresli dönemlerde, uykunuzu yeteri kadar alamadığınız zamanlarda göz altı morluklarına ve şişliklerine karşı salatalık ve patatesten yararlanabilirsiniz.

1 tane çiğ patatesi dilimlere ayırın. Patates dilimlerini 60 dakika boyunca buzdolabında bekletin ve kapalı gözlerinizin üzerine birer dilim patates yerleştirin. 15 dakika bu şekilde bekleyin.

Aynı işlemleri salatalık için de uygulayıp, gözlerinizin üzerinde 25 dakika bekletin.

BADEM YAĞI VE LİMON



Cildi canlandıran ve besleyen limon, aynı zamanda organik ve güçlü bir beyazlatıcıdır. Badem yağı ve limon suyu bir araya geldiğinde göz altı morlukları için ideal bir maske oluyor.

1 çay kaşığı badem yağını yarım çay kaşığı limon suyuyla birleştirip göz altı morluklarına masaj yaparak uygulayıp 10 dakika bekletin. kızarık ve tahrişe neden olmaması için limon suyunu miktarınca kullanmaya dikkat edin. Gözünüze geldiğinde beklemeden bol su ile yıkayın

SOĞUK KAŞIK



Göz altı morlukların belirginleşmesini engellemek için 2 adet yemek kaşığını soğuk suda bekletip gözlerinizin üzerine yerleştirip kaşıklar soğukluğunu yitirinceye kadar bekletin. Kan dolaşımını fazlalaştırmak için etkili bir yöntem.

PAPATYA ÇAYI



Bir adet çiğ patatesi rendeleyip, püre haline getirin, göz çevrenize ve goz altlarınıza uyguladıktan sonra ortalama 1 saat kadar bekletin. Daha sonra papatya çayı ile yüzünüzü birkaçkez yıkayın.

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞI



Üzüm çekirdeği yağı cilde direk olarak uygulanabileceği gibi tahriş etme olasılığıda düşük olan bir yağdır. Bu sebeple cilt ve göz altı morlukları için fazlaca tercih edilmektedir. Damarları güçlendirir, göz altı şişliklerini azaltır ve morlukları sonlandırır.

Birkaç damla üzüm çekirdeği yağını parmak uçlarınıza damlatıp masaj yaparak göz altlarınıza uygulayın. Sürekli ve düzenli olarak kullanıldıgında birkaç haftada morlukların azaldığını gözlemleyeceksiniz

MAYDONOZ



3 yemek kaşığı maydonozu mikserden geçirin ve 2 yemek kaşığı yoğurt ile karıştırın. Elde edilen karışımı gözaltlarınıza sürün. 15-20 dakika bekletip ılık suy ile durulayın. Haftada 1 kez düzenli olarak uygulayın.

Not:Gece sürüldüğünde daha iyi sonuç verecektir

ELMA



1 adet elmayı sıkıp suyunu bir pamuk yardımıyla yüzünüze kompres uygulayın.

Not: Göz altı morluklarınızın nedeni herhangi bir sağlık problemi belirtisi olabilir bu sebeple mutlaka bir hekime başvurulmalıdır