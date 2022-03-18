Göz altı morlukları nasıl geçer, ne iyi gelir? Evde göz altı morlukları için doğal çözüm

Göz çevresi vücudumuzun estetik açıdan önemli bölgelerinden biridir. Göz çevresi parlak ve canlı göründüğünde kişiye sağlıklı ve genç bir görünüm kazandırır.

Göz altı morlukları neden olur?

En yaygın nedenler şunlardır:

Alerjiler

Uykusuzluk

Göz yorgunluğu

Yaş faktörü

Dehidrasyon

Güneşe aşırı maruziyet

Genetik

Göz altı morluklarına ne iyi gelir?

Soğuk kompres uygulamak

Uyku süresini artırmak

Uyurken başı yükseltmek

Göz altı morluklarına ne iyi gelir?

Kaynağı araştırılarak belirlenen göz altı morlukları için tıbbı bir yönteme ihtiyaç olmadığı durumlarda;

Uyku düzeni sağlama : Yetersiz uyku sonucu gelişmiş bir morluk yapısına sahip bir göz çevresine sahip ise kişi uyku düzenini gözden geçirmeli ve düzenli uyku ile sağlıklı yaşam şartlarını oluşturmalıdır.

Soğuk baskı uygulama : Soğuk kompres lie, göz altında oluşmuş varsa şişmenin düşüşü ve damarların daralarak yoğunlaşma azaltılabilir. Çok uzun süreden kaçınarak, eğer norm dışı bir şişme oluşumu var ise direkt temas yerine bir bez yardımı ile buz baskısı yapılarak göz altında morluklar, kararmalar tekrar gözlemlenebilir.

Göz altı morlukları nasıl geçer?

Göz altı morluklarının geçmesi için her gün yeterli miktarda uyumak, uyurken başın yüksekte olmasına dikkat etmek, bol sıvı tüketmek, aşırı güneşte kalmaktan kaçınmak gibi yaşam tarzı değişiklikleri kilit rol oynar. Ayrıca alerjisi olan bireylerin morluklardan kurtulmak için buna yönelik tedavi almaları şarttır.

Evde uygulanabilecek doğal yöntemler yardımcı olabilir:

Çay poşeti. Gözlere soğuk poşet çay uygulamak morlukların görünümünü iyileştirebilir. Çay, içeriğinde bulunan antioksidanlar ve kafein nedeniyle kan dolaşımını uyarmaya, kan damarlarını daraltmaya ve cilt altında sıvı tutulumunu azaltmaya yardımcı olur. Bu amaçla siyah ya da yeşil çay kullanılabilir. İki siyah veya yeşil çay poşeti sıcak suda beş dakika bekletilir. Daha sonra poşet çayların buzdolabında 15-20 dakika soğumaları beklenir. Soğuk çay poşetleri gözler kapatılarak 10 ila 20 dakika uygulanır. İşlem bittikten sonra gözler soğuk suyla yıkanır.

Hindistan cevizi yağı. Göz altlarına her gece Hindistan cevizi yağı ile masaj yapmak koyu halkaları azaltabilir. Hindistan cevizi yağı, zarar görmüş cilt hücrelerini onarabilen zengin bir E vitamini kaynağıdır.

Salatalık. İki dilim salatalığın 5 dakika boyunca limon suyuna batırılması ve gözlere yerleştirilmesi, koyu halkaların etkilerini azaltabilir. Ancak, uygulama sırasında gözlerin limon suyuna temas etmemesine dikkat edilmelidir.

Gül suyu. Pamuklu bir ped gül suyuna batırılır ve kapalı göz kapaklarının üzerine yerleştirilerek 15 dakika bekletilir.

Süt. İki adet pamuk topu soğuk sütün içine batırılıp ve göz altlarına yerleştirilir.

Göz altı morlukları tedavisi nasıl yapılır?

Gözlerin görünümünü iyileştirmek için evde yapılabilecek çok sayıda etkili uygulama mevcuttur. Bununla birlikte, renk değişikliği veya şişlik zamanla kötüleşirse, konuyu doğru şekilde teşhis etmek ve uygun tedaviyi planlamak üzere bir dermatoloji uzmanına görünmekte fayda vardır. Göz altı morluklarının görünümünü etkin ve kalıcı bir şekilde azaltmak için kullanılabilen bazı tıbbi tedaviler mevcuttur.

Göz kapağı estetiği kalıcı mıdır?

Göz kapağı ameliyatının etkisi çok uzun yıllar kalıcıdır. Normal şartlarda tekrar olunması gerekmez. Ancak çok ileri yaşlarda tekrar müdahale gerekirse yapılmasında sakınca da yoktur.