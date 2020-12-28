Göz altı morluğuna ne iyi geliyor? | Hem erkekler hem de kadınlar zaman zaman göz çevrelerindeki morluktan dert yanabiliyor. Bu tip bir sorun yaşayanlar morluklardan kurtulmak için hangi yöntemleri denemeleri gerektiğini merak ediyor. Peki, göz altı morluğuna ne iyi gelir?

Göz altı morluğu neden olur?

Birçok kişi göz altı morluğunun sebebini merak ediyor. Göz altı morlukları uykusuzluk, yorgunluk, alerjiler, göz yorgunlukları, yeteri sıvı tüketimine dikkat edilmemesi ve aşırı güneşe maruz kalınması sebebiyle yaşanabilir

Göz altı morlukları nasıl geçer? | Göz altı morlukları için ev yapımı krem

Göz altı morluğu yaşayanlar bu sorundan hızlıca nasıl kurtulabileceklerini araştırıyor. Göz altı morluklarından son derece basit yollarla kurtulabilirsiniz. Sıraladığımız yöntemler işe yaramıyorsa; mutlaka bir hekime danışmalısınız.

Salatalık maskesi

Göz altı morluklarından kurtulmak için belki de en ucuz yöntem salatalık maskesidir. İki dilim salatalığı 5-6 dakika limon suyunda bekletin. Sonrasında salatalık dilimlerini gözlerinize ya da göz altlarınıza yerleştirin. Bu yöntemin tek riski limon suyunun gözlerinize kaçması olabilir. Bu sebeple dikkatli olmanız son derece önemli.

Gül suyu uygulaması

Gül suyu cilt sağlığı için son derece önemlidir. Elbette, gerçek gül suyu bulmanız çok önemli. iki parça pamuğu gül suyuna batırın. Ardından pamukları gözünüze yerleştirin. 15-20 dakika sonra yüzünüzü yıkayabilirsiniz.

Süt uygulaması

Soğuk sütün içerisine iki parça pamuğu batırın. Pamukları 10-15 dakika boyunca gözlerinizde tutun.

Soğuk çay kompresi

Siyah ya da yeşil çayı kaynar suda 5 dakika bekletin. Ardından çay poşetlerini buzdolabında 15-20 dakika bekletin. Ardından çay poşetlerini gözlerinize yerleştirin. Çay poşetlerini 10-15 dakika gözlerinizde bekletmeniz yeterli.