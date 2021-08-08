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Kadın - Aile Göz altı morlukları için maske | Göz altı morlukları nasıl geçer?
Kadın - Aile

Göz altı morlukları için maske | Göz altı morlukları nasıl geçer?

Göz altı morluğu için ev yapımı maske | Pek çok kişi göz altlarında oluşan morluklardan şikayetçi olur. Genellikle yorgunlukla kendini belli eden bu morluklardan kurtulmak isteyenler ise “Göz altı morlukları için etkili maske” konusunu araştırıyor. Peki, evde göz altı morluğu için hangi maskeler yapılır? Ev yapımı göz altı morlukları için maske tarifi.

Yeniakit Publisher
2021-08-08 16:58:00 -
Göz altı morlukları için maske | Göz altı morlukları nasıl geçer?

Göz altında oluşan mor renkli halkalar hem erkekleri hem de kadınların bir hayli rahatsız ediyor. Göz altı morluklarıyla başı dertte olanlar ise bu sorundan kurtulmak için hangi ürünleri, maskeleri uygulamaları gerektiğini araştırıyor. Peki, göz altı morluğuna ne iyi gelir?

Göz altı morlukları neden olur?

  • Uykusuzluk
  • Göz yorgunluğu
  • Yaş
  • Alerji
  • Dehidrasyon
  • Genetik özellikler
  • Güneşe aşırı maruziyet

Göz altı morlukları için maske | Göz altı morlukları nasıl geçer?

Uzm. Dr. Yegane Özcan, yaban mersini ile son derece etkili bir maske yapılabileceğini belirtti. Özcan, “1 yemek kaşığı ince rendelenmiş Aloe Vera yaprağı kullanın. Daha etkili sonuç almak için taze kesilmiş tıbbi Aloe Vera yaprağı yerine, önceden kesilmiş ve iki hafta buzdolabında bekletilmiş tıbbi Aloe Vera yaprağı tercih edebilirsiniz. 1 yemek kaşığı taze ezilmiş yaban mersini posası, 2 yemek kaşığı zeytinyağı ile birlikte malzemeleri karıştırın ve cildinize uygulayın. Yaklaşık 25 dakika bekletin ve soğuk suyla durulayın” dedi. 

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