Göz altında oluşan mor renkli halkalar hem erkekleri hem de kadınların bir hayli rahatsız ediyor. Göz altı morluklarıyla başı dertte olanlar ise bu sorundan kurtulmak için hangi ürünleri, maskeleri uygulamaları gerektiğini araştırıyor. Peki, göz altı morluğuna ne iyi gelir?

Göz altı morlukları neden olur?

Uykusuzluk

Göz yorgunluğu

Yaş

Alerji

Dehidrasyon

Genetik özellikler

Güneşe aşırı maruziyet

Göz altı morlukları için maske | Göz altı morlukları nasıl geçer?

Uzm. Dr. Yegane Özcan, yaban mersini ile son derece etkili bir maske yapılabileceğini belirtti. Özcan, “1 yemek kaşığı ince rendelenmiş Aloe Vera yaprağı kullanın. Daha etkili sonuç almak için taze kesilmiş tıbbi Aloe Vera yaprağı yerine, önceden kesilmiş ve iki hafta buzdolabında bekletilmiş tıbbi Aloe Vera yaprağı tercih edebilirsiniz. 1 yemek kaşığı taze ezilmiş yaban mersini posası, 2 yemek kaşığı zeytinyağı ile birlikte malzemeleri karıştırın ve cildinize uygulayın. Yaklaşık 25 dakika bekletin ve soğuk suyla durulayın” dedi.