  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Götze için Milan devrede!

Sezon sonunda Borussia Dortmund’dan ayrılacağı açıklanan Mario Götze için İtalyan devi Milan’ın devrede olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 11:52:04 -
Götze için Milan devrede!

Sezon sonunda Borussia Dortmund’dan ayrılacağı açıklanan Mario Götze için İtalyan devi Milan’ın devrede olduğu öğrenildi.


Bundesliga’da şampiyonluk mücadelesi veren Borussia Dortmund’da yıldız isim Mario Götze, 4 senedir formasını giydiği Alman ekibine sezon sonunda veda etmeye hazırlanıyor. Kulübün sportif direktörü Michael Zorc, ayrılığı doğruladığı 28 yaşındaki futbolcunu için İtalyan devi Milan’ın ise devrede olduğu öğrenildi. Yıldız isim ile görüşmelere başlayacak olan Milan’ın, Götze’den yıllık ücretinde belli oranda indirim isteyecek.


Milan’ın, Alman yıldıza, yıllık net 2,5-3 milyon Euro arasında bir teklifle gitmeye hazırlandığı iddia edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı