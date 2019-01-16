Görüşmenin detayları ortaya çıktı! Teröristbaşı sadece 2 cümle söylemiş
Geçtiğimiz günlerde 2,5 yıl aradan sonra kardeşiyle görüşen PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın görüşmede sadece 2 cümle kurduğu öğrenildi.16 Ocak 2019 Çarşamba 10:38
Teröristbaşı Abdullah Öcalan geçtiğimiz günlerde 2,5 yıl aradan sonra kardeşi Mehmet Öcalan'la görüşmüştü. Görüşmeye ilişkin detaylar ortaya çıktı.
Sadece 2 cümle söylemiş
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın İmralı’da yapılan görüşmede ‘Sağlığım iyi’ mesajı verdiğini ve seçimlerde başarılar dilediğini söyledi.
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