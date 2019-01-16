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Görüşmenin detayları ortaya çıktı! Teröristbaşı sadece 2 cümle söylemiş

Geçtiğimiz günlerde 2,5 yıl aradan sonra kardeşiyle görüşen PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın görüşmede sadece 2 cümle kurduğu öğrenildi.

16 Ocak 2019 Çarşamba 10:38
Görüşmenin detayları ortaya çıktı! Teröristbaşı sadece 2 cümle söylemiş

Teröristbaşı Abdullah Öcalan geçtiğimiz günlerde 2,5 yıl aradan sonra kardeşi Mehmet Öcalan'la görüşmüştü. Görüşmeye ilişkin detaylar ortaya çıktı. 

Sadece 2 cümle söylemiş

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın İmralı’da yapılan görüşmede ‘Sağlığım iyi’ mesajı verdiğini ve seçimlerde başarılar dilediğini söyledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 10:38
  1. HDP Eş Başkanı Sezai Temelli
  2. Mehmet Öcalan
  3. AbdullahÖcalan

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