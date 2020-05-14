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Spor

Görüşmeler sürüyor! Fenerbahçe aradığı stoperi İtalya'da buldu

Stoper hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, İtalyan takımı Atalanta'da forma giyen Jose Luis Palomino'ya kanca attı.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 13:16:00 -
Görüşmeler sürüyor! Fenerbahçe aradığı stoperi İtalya'da buldu

Süper Lig’de bu sezon beklenen performansı gösteremeyen Fenerbahçe’de takımın başına getirilecek olan teknik direktör arayışları devam ederken, transfer içinde çalışmalar başladı.

Yeni stoper İtalya'dan

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, sarı-lacivertli ekip Atalanta’nın Arjantinli savunma oyuncusu Jose Luis Palomino ile ciddi bir şekilde ilgileniyor.

Bu sezon savunmada yaşadığı sıkıntıları çözmek isteyen Fenerbahçe’nin bu isimle yakın temasta olduğu ve ilerleyen günlerde resmi girişimin yapılacağı belirtildi.

Palomino, bu sezon Atalanta formasıyla 21 lig, 6 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 İtalya Kupası’nda forma giyerek toplam 28 müsabakada 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi.

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