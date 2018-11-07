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Görüşme iptal mi edildi! Rusya'dan açıklama geldi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu görüşmesinin iptal edildiği yönündeki haberlerin doğru olmadığını açıkladı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 14:22
Görüşme iptal mi edildi! Rusya'dan açıklama geldi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "1. Dünya Savaşı'nı resmi olarak bitiren 'Ateşkes Günü'nün 100. yıl dönümü dolayısıyla Fransa'nın başkenti Paris'teki anma törenlerinde Putin'in Netanyahu ile yapacağı görüşmenin iptal edilip edilmediği"ne dair gazetecilerin sorularını cevapladı.

Görüşmenin iptaline ilişkin haberlerin gerçek olmadığını söyleyen Peskov, "Bu görüşme hiç planlanmadı ki iptal olsun.” ifadelerini kullandı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Suriye konusundaki gerginliğin sürmesi nedeniyle Paris'te yapacağı görüşmenin iptal edildiğini duyurmuştu.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 14:22
  1. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
  2. Vladimir Putin
  3. Binyamin Netanyahu

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