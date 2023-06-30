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Gündem Görüntülerde Başkan Erdoğan detayı! ‘Arada maçtan kaytarıp video çekerim’
Gündem

Görüntülerde Başkan Erdoğan detayı! ‘Arada maçtan kaytarıp video çekerim’

Yeniakit Publisher
2023-06-30 11:42:00 -

Eski Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la basketbol oynadı.

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la oynadıkları basketbol görüntülerini paylaştı.

Varank, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol görüntülerini paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte basketbol oynayan Varank, görüntüleri, "Arada maçtan kaytarıp video çektiğim doğrudur" başlığı ile yayınladı.

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