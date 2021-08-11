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Yaşam Görüntüler sel felaketinin boyutunu gösterdi! Ortalık savaş alanına döndü
Yaşam

Görüntüler sel felaketinin boyutunu gösterdi! Ortalık savaş alanına döndü

Kastamonu'da selin vurduğu Bozkurt ilçesinde çekilen görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi. 5 kişisinin sel sularına kapılarak hayatını kaybettiği felakette ortalık savaş alanına döndü.

Yeniakit Publisher
2021-08-11 21:05:00 - 2021-08-11 21:10:57

Kastamonu’da aşırı yağmur yağışı sonrası oluşan selde sular altında kalan Bozkurt ilçesi, selde sürüklenen ağaçlar ve zarar gören binalar ile savaş alanına döndü. İlçede sel sularına kapılan 5 kişinin ise hayatını kaybettiği aktarıldı.

Sel suları araçları denize sürükledi

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesi, aşırı yağmur yağışı neticesinde Ezine Çayı’nın taşmasıyla sele teslim oldu. Sel sularının tüm ilçe merkezini kapladığı Bozkurt’ta çok sayıda araç sel suları ile denize sürüklenirken, bazı araçlar ise sokak aralarında yığınlar oluşturdu.

Savaş alanına döndü 

Sel sularının vurduğu çok sayıda ev ve iş yeri ise kullanılamaz hale geldi. Selin getirdiği çamur katmanı ve suların iş yerleri ile evleri doldurduğu ilçe merkezi adeta savaş alanına döndü.

5 kişi hayatını kaybetti

Evlerin çatılarına ve sığındıkları yerlerde mahsur kalan insanları kurtarma çalışmalarının sürdüğü ilçede, sel sularına kapılan 5 kişinin ise hayatını kaybettiği öğrenildi.

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