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Görülmemiş tepki! 'Allah Trump'ı kahretsin'

ABD Başkanı Donald Trump'ın hedefinde olan Demokrat Parti'nin göçmen kökenli kadın vekil Rashida Tlaib'in anneannesinden görülmemiş bir tepki geldi. Vekilin İsrail'e girişine izin verilmemesi talebiyle ilgili konuşan yaşlı kadın, "Allah Trump'ı kahretsin" dedi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:35
Görülmemiş tepki! 'Allah Trump'ı kahretsin'

Demokrat Parti'nin göçmen kökenli kadın vekillerine "Geldiğiniz yere geri dönün" diyen ve ardından Rashida Tlaib'in de aralarında bulunduğu iki vekilin İsrail'e girişine izin verilmemesini talep eden Trump'a bir tepki de Tlaib'in anneannesinden geldi. Yaşlı kadın, Trump'ın kendisiyle ilgili attığı tweete 'Allah onu kahretsin' diye yanıt verdi.

Tlaib'in İsrail'e alınmaması kararının ardından "Kazanan Tlaib'in büyükannesi oldu. Artık onu görmek zorunda değil" tweeti atan Trump'a 'büyükanneden' yanıt geldi.

​Batı Şeria'daki bir köyde yaşayan Muftia Tlaib, Reuters'a yaptığı açıklamada "Trump, Tlaib gelmediği için mutlu olmamı söylüyor. Allah onu kahretsin" dedi.

Torununu 2006'dan beri görmediği belirtilen yaşlı kadın, yine de içinde bir umut olduğunu belirterek "Kalbim onun geleceğini söylüyor" diye konuştu.

'Onu ikinci annesi gibi görür'

Ayrıca, Muftia Tlaib'in oğlu Bassam Tlaib ise "Rashida Tlaib, büyükannesini ikinci annesi olarak görür. Annem onu her zaman destekledi" dedi ve Tlaib'in başarını büyükannesine borçlu olduğunu her fırsatta söylediğini ifade etti.

Ne olmuştu?

Demokrat Parti'nin ilerici kanadının göçmen kökenli kadın vekillerine "Geldiğiniz yere geri dönün" demiş olan Trump, bundan kısa bir süre sonra kongrenin Demokrat kadın üyeleri Ilhan Omar ve Rashida Tlaib'in İsrail'e girişine izin verilmemesini talep etmiş, İsrail'den de "İzin yok" açıklaması gelmişti.

Trump'ın tweeti üzerine İsraile' alınmayan Tlaib, İsrail İçişleri Bakanı Aryeh Deri'ye bir mesaj göndererek sadece ailesini ziyaret edeceğini, yıllardır görmediği büyükannesini ziyaret etmek istediğini belirtmişti.
İsrail daha sonra Tlaib'in ayrıca 'İsrail'in uyguladığı kurallar çerçevesinde ailesini ziyaret edeceği yönünde vaadini içeren bir mesaj da yolladığı' belirtilmiş ve bu nedenle ülkeye girebileceğini açıklamıştı.

Ancak Demokrat Parti'nin ilerici kanadının göçmen kökenli vekili Tlaib, İsrail'in uyguladığı "baskıcı koşullar" sebebiyle Batı Şeria'daki ailesini ziyarete gitmekten vazgeçtiğini şu sözlerle açıklamıştı.

"Susturulmam ve suçlu muamelesi görmem büyükannemin görmek isteyeceği bir şey değil"

Ilhan Omar ile birlikte Meclis'e seçilen ilk Müslüman kadınlardan olan Tlaib'in Detroit'te doğduğu biliniyor.

Trump ise kendisinin en sıkı muhalifleri olan Demokrat Parti'nin ilerici kanadının göçmen kökenli kadın vekilleri Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ayanna Pressley ve İlhan Omar'ı son günlerde sık sık hedef alıyor.

 

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:35
  1. ABD
  2. Trump
  3. Rashida Tlaib

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