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Gündem Görme engellilerin dünyasına misafir olduk! "Siz hiç karanlığa uyandınız mı?"
Gündem

Görme engellilerin dünyasına misafir olduk! "Siz hiç karanlığa uyandınız mı?"

Yeniakit.com.tr ekibi Ankara'da bulunan Altınokta Körler Derneği'ni ziyaret ederek birkaç saatliğine görme engelli vatandaşlarımızın dünyasına misafir oldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 19:13:00 - 2020-09-23 19:15:28
Görme engellilerin dünyasına misafir olduk! "Siz hiç karanlığa uyandınız mı?"

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Yeniakit.com.tr ekibi Altınokta Körler Derneği'ni ziyaret ederek onların sorunlarını dinledi. Görüştüğümüz görme engellilerden Semih Kaya, yaşadığı hayatın zorluklarını şöyle anlattı:

"Hayatımda hiç görmediğim için görmek ne demek bilmiyorum. Yüzde yüz görme engelliyim ama hiçbir zaman 'neden görmüyorum?' diye isyan etmedim. Halime şükrettim."

 

'Beyaz bastonumuz bizim için çok önemli'

"İnsanların sesinin yüksekliğinden boylarını tahmin edebiliyorum. Biraz yaşlandım. Sizinle birkaç kez konuştuktan sonra sesinizden tanıyabilirim. Hayatımızdaki en önemli eşyamız beyaz bastonumuz. Sizin gördüğünüz yerlere biz bu bastonla dokunarak yönümüzü belirliyoruz."

'Dışarıda bizi duymamazlıktan geliyorlar'

"Dışarıda yardıma ihtiyacımız olduğunda on kişiden birisi ancak yardımcı oluyor. Bizi duymamazlıktan geliyorlar. Birgün Kızılay'dan İnkilap Caddesi'ne doğru yürüyordum. Yanıma bir genç yaklaşıp 'yardım edebilirim' dedi. Biraz yürüdükten sonra elini cebime atarak cep telefonumu çalmaya çalıştı. 'Napıyorsun?' dedim. 'Siz körlere de iyilik yaramaz' diyerek cevap verdi."

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