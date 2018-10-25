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Görme engellilerde kanser riski sıfıra yakın

lösemili ve kanserli çocuk sayısındaki hızlı artıştan yola çıkılarak yapılan araştırmalar sonucunda ailelerden çocuklarını kesinlikle karanlık ortamlarda yatırmaları isteniyor.

25 Ekim 2018 Perşembe 20:25
Görme engellilerde kanser riski sıfıra yakın


ABD ve Avrupa'da lösemili ve kanserli çocuk sayısındaki hızlı artıştan yola çıkılarak yapılan araştırmalar sonucunda ailelerden çocuklarını kesinlikle karanlık ortamlarda yatırmaları isteniyor. Sebebi ise, güçlü melatonin salgısının kansere karşı koruyucu etkisinin kanıtlanmış olması. Ancak bu hormonun ışığa duyarlı olduğu, yapılan deneylerde uyuyan kişinin hormon salgısı izlenirken ışığın açılması halinde hormon düzeyinin düştüğü, ancak yoğun karanlıkta verimli salgılandığı tespit edilmiştir.

YİNE DEPRESYON

Hayvanlar üzerinde yapılan deneyler de melatoninin kanser ile ilişkisini doğrulamış. Ayrıca görme özürlülerin daha az kansere yakalanması da varılan sonucun doğruluğunun bir göstergesi olarak ortaya konuluyor.

Bir başka dayanak noktası da sürekli gece çalışan hemşirelerde meme kanserinin artışının tespit edilmesi.. Melatonin meme tümörlerinin büyümesini azaltıyor, kalp ve damar hastalıklarını yavaşlatıyor, üreme fonksiyonunu artırıyor. Depresyonlu kişilerde ise bu hormon oldukça düşük seviyelerde seyrediyor.

Sağlıklı bir bedende yeterli kendini koruma mekanizması var aslında. Önemli olan bu mekanizmaların çalışmasına engel olmayan, onları destekleyici davranış biçimlerimizi öğrenmek ve geliştirmektir. Geceleri düzenli ve karanlıkta uyumak, vücudumuzun kendisini onarması için yapabileceğimiz en doğru hareket.. Akşamları çok geç kalmadan ve tam karanlıkta yatıp uyursak vücudumuza en yararlı desteği vermiş oluruz. Sünnet'in hikmetini bilim keşfediyor. Eskilerin dediği gibi Yatsıyı takiben yatıp ezan vakti kalkmak, dışarıdan melatonin veya antioksidan almaya gerek bırakmayacaktır.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 20:25
  1. melatonin
  2. kanser
  3. görme engeli
  4. karanlıkta uyumak doğru mu

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