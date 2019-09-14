Görme Engelliler Milli Futbol Takımı İtalya'da! IBSA Görme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım, organizasyonun yapılacağı İtalya'nın başkenti Roma'ya geldi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği milliler, İtalya'nın ev sahipliği yapacağı Avrupa Şampiyonası'na katılmak üzere bugün başkent Roma'ya gelerek, kampa girdi. Görme Engelliler Milli Takımı Koordinatörü Eren Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Roma'ya intikal ettiklerini ve bugünü dinlenerek geçireceklerini belirtti. Yıldırım, yarın ve pazartesi günü yapacakları antrenmanlarla şampiyonaya yönelik hazırlıklarını tamamlayacaklarını kaydetti. Şampiyonanın açılış maçında milliler, A Grubu'nda 17 Eylül Salı günü TSİ 10.00'da İtalya ile karşılaşacak. Görme Engelliler Milli Takımı, 18 Eylül Çarşamba günü İspanya ile, 20 Eylül Cuma günü ise Belçika ile mücadele edecek. Milliler, bu şampiyonada finale kalması halinde 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılım hakkı elde edecek.

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