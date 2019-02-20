Görme engelli judocular milli takım için mücadele edecek

Kütahyalı görme engelli, Nurbanu Helvacıoğlu ve Salih Cengiz 22-24 Şubat tarihlerinde Karaman’da düzenlenecek olan Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonası’na katılacaklar. Görme engelli sporcuların hedefi milli takıma seçilebilmek.

Kütahyalı görme engelli, Nurbanu Helvacıoğlu ve Salih Cengiz 22-24 Şubat tarihlerinde Karaman’da düzenlenecek olan Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonası’na katılacaklar. Görme engelli olmalarına rağmen kendilerini sosyal hayattan soyutlamayan 2 genç yetenek milli takıma girebilmeyi hedefliyor. Yaklaşık 2 senedir judo yapan Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü sporcusu Nurbanu Helvacıoğlu, “Ben judoya yaklaşık 2 sene önce başladım. Kasım ayından bu güne hocam ile Türkiye Şampiyonası’na hazırlanıyoruz. Şampiyonada hedefim derece elde etmek ve milli takıma girebilmek” dedi.

Judoya yaklaşık 2 ay önce başladığını ve kısa bir çalışma ile şampiyonaya hazırlandığını söyleyen Zafer Spor kulübü sporcusu Salih Cengiz de, “Karaman’da düzenlenecek olan Türkiye şampiyonasında ilimizi temsil edeceğim için çok heyecanlıyım. Ben judoya 2 önce başladım ve kısa bir sürelik yoğun bir antrenman sonrası şampiyonaya katılacağım. İlk müsabakaya çıkacak olmamdan dolayı çok heyecanlıyım ayrıca ilimizi ve görme engellileri temsilen orada elimden geleni yapıp milli takıma seçilmek istiyorum” diye konuştu.

Judo antrenörü İsmail Kevzer ise; “Türkiye Judo Federasyonu’nun faaliyet raporunda bulunan 2019 yılı Görme Engelliller Türkiye Judo Şampiyonası Karaman ilimizde yapılacak ve Kütahya’dan 2 sporcumuz yarışacak. Sporcularımızdan Nurbanu Helvacıoğlu 57 kilogram büyük kadınlarda, Salih Cengiz ise 60 kilogram büyük erkeklerde ilimizi temsil edecekler. Bu müsabakalar neticesinde dereceye girmeleri halinde milli takımlara geçerek hem ilimizi hem de ülkemizi yurt dışında temsil edecekler. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.