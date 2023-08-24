Görkemli bir yaza görkemli kapanış

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Türkiye’de yurt genelinde 3 Temmuz’da başlayan yaz Kur’an kursları ile camiler Kur’an bülbülleri ile dolup taşarken, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ‘örnek cami’ seçilen ve 2012 yılından beri her sene ortalama 600 ile 2 bin 200 öğrenciye eğitim veren İstanbul Bağcılar Çiftlik Demircan Camii de geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği kapanış merasimiyle 2023 yılı eğitim ve öğretim dönemine veda etti. Bağcılar Çiftlik Demircan Camii’nde düzenlenen kapanış programı için caminin içi balon ve Türk bayraklarıyla süslenirken, tören Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İstanbul Bağcılar Çiftlik Demircan Camii İmam Hatibi Vahdettin Güzel’in organize ettiği ve çok sayıda seçkin davetlinin katıldığı törende minik çocuklar ilahiler söyleyerek, hadisi şerif ve dualar okudu. Çiftlik Camii İmam-Hatibi Vahdettin Güzel, “Bu yıl 2 bine yakın öğrencimiz, evladımız Kur’an kursumuza katıldı. Bunların Kur’an öğreniyor olmasının sorumluluğumuzu layıkıyla yaptığımızın hazzını yaşadık. Din gönüllüsü ve görevlisi olarak mesai mefhumu gözetmeksizin Allah rızası için gece gündüz çalıştık. Bugün de bunun meyvelerini verdiğini gördük” dedi. kapanış programına Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul Müftü Yardımcısı İsa Aktaş, Bağcılar Müftü Vekili Mahmut Uzun ve Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da katıldı.