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Gündem Görgüsüzlükleri çok konuşulmuştu! Özlem ve Tayyar Öz çifti sona yaklaşıyor
Gündem

Görgüsüzlükleri çok konuşulmuştu! Özlem ve Tayyar Öz çifti sona yaklaşıyor

Yeniakit Publisher
2023-12-04 19:59:00 -
Görgüsüzlükleri çok konuşulmuştu! Özlem ve Tayyar Öz çifti sona yaklaşıyor

Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasının ardından fenomenlere yönelik başlatılan 'kara para aklama' operasyonunda sıcak gelişme yaşandı. Görgüsüzlükleriyle sosyal medyada takipçi rekoru kıran Özlem ve Tayyar Öz çiftine ait 3 şirkete kayyum atandı.

Görgüsüzlükleriyle milyonlarca takipçi kazanan fenomenlere yönelik Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin ardından başlatılan 'kara para aklama' operasyonunda sıcak bir gelişme yaşandı.

24 Kasım 2023 tarihinde Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz hakkında "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

 

3 şirketlerine kayyum atandı

Özlem Öz’ün annesi Hayriye Altınok, Tayyar Taylan Öz ve Özlem Altınok Öz hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti. Hakimlik, Tayyar ve Özlem Öz çiftinin taşınır ve taşınmaz tüm mal varlıklarına el konulmasına hükmetti. Özlem ve Tayyar Öz çiftinin 3 şirketine kayyum atandı.

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