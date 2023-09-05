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Gündem Görevini tamamlayan komandolarımızın ülkeye dönüşü başlıyor
Gündem

Görevini tamamlayan komandolarımızın ülkeye dönüşü başlıyor

Yeniakit Publisher
2023-09-05 17:03:00 -
Görevini tamamlayan komandolarımızın ülkeye dönüşü başlıyor

Milli Savunma Bakanlığı, NATO’nun talebi üzerine Kosova’da görevlendirilen 65’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı bir komando taburunun Türkiye’ye geri intikalinin başlayacağını açıkladı.

 

Milli Savunma Bakanlığı, Kosova’da meydana gelen olaylar sonrası NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığının talebi üzerine ülkede görevlendirilen Türk askerlerinin Türkiye’ye döneceğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, NATO’nun talebi üzerine Kosova’da görevlendirilen 65’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı bir komando taburunun Türkiye’ye geri intikalinin başlayacağını açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, görevlendirilen askeri birliğin 5 Eylül’de ile karayolu, 6 Eylül tarihinde ise havayolu ile intikallerinin tamamlanacağı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye, BM, NATO, AB ve AGİT görevleri ile ikili ilişkiler kapsamında bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamayı sürdürmekte, ortak tarihi ve kültürel değerlerimizin bulunduğu Balkanlar’daki gelişmeleri de yakından takip etmektedir. Haziran ayında Kosova’da meydana gelen olaylar sonrası NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı/Napoli (İtalya) tarafından yapılan talebe istinaden daha önceden NATO Kosova Gücü’ne (KFOR) tahsisli olan 65’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımıza (Kırklareli) bağlı bir komando taburu ihtiyat birliği olarak bölgeye görevlendirilmiştir. Görevlendirilen birliğimiz, 6 Haziran 2023 tarihinde Kosova’da bulunan Sultan Murat Kışlası’na intikalini müteakiben 10 Haziran-31 Ağustos tarihleri arasında Kosova’da sükunetin sağlanmasına büyük bir katkı sağlamış ve görevini başarı ile yerine getirmiştir. İhtiyat taburumuz, bugün (5 Eylül) karayolu, yarın (6 Eylül) ise havayolu intikallerini tamamlayacaktır. Ayrıca KFOR Komutanlığı, 10 Ekim 2023’ten itibaren bir yıl süre ile ülkemiz tarafından devralınacaktır. Türkiye, NATO’ya yapmış olduğu taahhütleri ve katkıları her zaman olduğu gibi yerine getirmeye devam edecektir.”
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