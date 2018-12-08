Göreve giden polis aracı kaza yaptı: Şehit ve yaralılar var

Kaza, saat 05.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Keykubat Mahallesi Fetih Caddesi Karakayış Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesinden Yaşar O. (37) idaresindeki 42 DIB 73 plakalı polis olay yeri inceleme aracı göreve gittiği esnada kavşaktan hatalı dönüş yaptığı iddia edilen İbrahim T. (25) yönetimindeki 42 FKB 63 plakalı otomobil ile çarpıştı.

1 şehit, 4 yaralı

Kazada çarpışmanın şiddeti ile karşı şeride geçerek bir ağaca çarpan ardından da takla atan olay yeri inceleme aracında bulunan polis memurlarından sürücü Yaşar O. ve Mevlüt B. (41) yaralanırken, Ali Teke (35) araç altında kalarak şehit oldu. Otomobil sürücüsü İbrahim T. ile araçta bulunan Muazzez Y. de yaralandı.

Hayati tehlikeleri yok

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılan yaralı polis memurları ve diğer araçta bulunan yaralılar tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

AA ve İHA'nın geçtiği haberlere göre, kazanın ardından Konya İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman da olay yerine gelerek bilgi aldı. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin ve Konya Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından şehit polis memurunun naaşı Konya Numune Hastanesi morguna kaldırılırken, şehit polis memurunun mesai arkadaşları ise olay yerinde gözyaşlarını tutamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.