Göreve gelen Van Valisi ilk açıklamayı yaptı!
Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden uzaklaştırılmasının ardından yerlerine yeni atamalar gerçekleştirildi. Göreve gelen Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ilk açıklamasını yaptı.19 Ağustos 2019 Pazartesi 09:46
Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden uzaklaştırılmasının ardından yerlerine yeni atamalar gerçekleştirildi. Göreve gelen Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ilk açıklamasında "Herkesi kucaklamaya çalışacağız" dedi.
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