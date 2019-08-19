Göreve gelen Van Valisi ilk açıklamayı yaptı! Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden uzaklaştırılmasının ardından yerlerine yeni atamalar gerçekleştirildi. Göreve gelen Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ilk açıklamasını yaptı.

Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden uzaklaştırılmasının ardından yerlerine yeni atamalar gerçekleştirildi. Göreve gelen Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ilk açıklamasında "Herkesi kucaklamaya çalışacağız" dedi. Ayrıntılar geliyor...

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