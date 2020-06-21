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Gündem

Görevdeki Mehmetçik'in yanından ayırmadığı poşetten çıkan, izleyenleri duygulandırdı

Sahada aktif görev yürüten Türk askerinin, yanından ayırmadığı bir poşetin içinden evladına ait elbise çıktı. Babalar Gününde yayınlanan görüntüler izleyenleri duygulandırdı.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 16:20:00 -

Babalar Günü’ nedeniyle sosyal medyada birçok paylaşım yapıldı. Bir Mehmetçik’e ait görüntüler ise gündeme oturdu.

Sınır ötesinde aktif görevde olan bir kahraman Türk askerinin yanından ayırmadığı poşetten evladına ait elbise çıktı.

Görüntüleri izleyenler duygu dolu anlar yaşadı.

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