Görevdeki Mehmetçik'in yanından ayırmadığı poşetten çıkan, izleyenleri duygulandırdı
Sahada aktif görev yürüten Türk askerinin, yanından ayırmadığı bir poşetin içinden evladına ait elbise çıktı. Babalar Gününde yayınlanan görüntüler izleyenleri duygulandırdı.
‘Babalar Günü’ nedeniyle sosyal medyada birçok paylaşım yapıldı. Bir Mehmetçik’e ait görüntüler ise gündeme oturdu.
Sınır ötesinde aktif görevde olan bir kahraman Türk askerinin yanından ayırmadığı poşetten evladına ait elbise çıktı.
Görüntüleri izleyenler duygu dolu anlar yaşadı.